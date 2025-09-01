Menu Rechercher
Alexis Sanchez de retour en Liga

Par Matthieu Margueritte
Alexis Sánchez est de retour en Liga ! Onze ans après son départ du FC Barcelone pour la Premier League, l’attaquant chilien de 36 ans vient de signer au Séville FC après une saison à l’Udinese.

Sevilla Fútbol Club
🆕 Alexis Sánchez refuerza la parcela ofensiva sevillista. 🇨🇱

¡Bienvenido, Alexis!

#WeareSevilla
Voir sur X

«Accord avec l’Udinese Calcio pour le transfert du buteur, qui signe pour une saison. Le Séville FC et l’Udinese Calcio ont conclu un accord pour l’arrivée, pour une saison, de l’attaquant chilien Alexis Sánchez dans l’équipe sévillane», indique le communiqué.

