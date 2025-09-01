Man City : les premiers mots de Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, fraîchement arrivé à Florence pour sa visite médicale, s’est dit ravi de sa prochaine aventure avec Manchester City : «Je suis très content», a-t-il affirmé au micro de TMW. Après avoir quitté le Paris Saint-Germain, le gardien italien signera son contrat avec les Citizens avant de retourner à Coverciano pour poursuivre son stage avec l’équipe nationale en vue des matchs contre l’Estonie et Israël.

Le transfert entre le PSG et City est désormais officiel : 30 millions d’euros assortis de bonus. Donnarumma, qui arrive en provenance du PSG, a signé un contrat de cinq ans avec option pour une sixième saison. Il rejoindra Manchester City après la trêve internationale pour succéder à Ederson.