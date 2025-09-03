Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : Ibrahima Konaté chambre Désiré Doué sur les adversaires du PSG

Ibrahima Konaté, avec Liverpool. @Maxppp

Les joueurs de l’équipe de France sont arrivés lundi à Clairefontaine pour préparer les deux prochains matchs, face à l’Ukraine ce vendredi puis contre l’Islande mardi prochain. Lors des retrouvailles entre les joueurs, le tirage au sort de la Ligue des Champions faisait évidemment partie des sujets de discussion.

Au moment de saluer le Parisien Désiré Doué, Ibrahima Konaté l’a tout de suite interpellé en évoquant les adversaires coriaces sur la route du PSG en C1. «Paris, bien hein. Hey, votre poule, encore méchante en Ligue des Champions ! Ils ne veulent pas vous laisser ! Aïe, aïe, aïe… Barcelone, là-bas ?!», a lancé le défenseur central de Liverpool, à qui l’attaquant de 20 ans a répondu en souriant : «Il y aura encore des combats, il y aura encore des combats.» Le groupe vit bien.

Voir tous les commentaires (39)
