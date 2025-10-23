Liga
Barça : inquiétude pour Frenkie De Jong avant le Clasico !
@Maxppp
Alerte au FC Barcelone ! À trois jours du Clasico face au Real Madrid, le club catalan est en état d’alerte. Après le forfait d’Andreas Christensen face à l’Olympiacos en raison d’une gastroentérite, la presse espagnole assure que Frenkie De Jong souffre du même mal et qu’il n’a pas participé à l’entraînement du jour.
Une source d’inquiétude pour Hansi Flick qui espère pouvoir récupérer un joueur en état pour le choc décisif de dimanche. À noter que Christensen ne s’est pas entraîné non plus, mais que le cas de Raphinha semble évoluer favorablement.
