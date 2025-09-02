Premier League
Man City dévoile le numéro de Gianluigi Donnarumma
Attendu depuis plusieurs semaines, le départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain à Manchester City a été officialisé ce mardi matin. Le portier italien, poussé vers la sortie après le recrutement de Lucas Chevalier, quitte donc le club de la capitale, quatre ans après son arrivée libre en provenance de l’AC Milan.
Manchester City, qui a déboursé environ 35 millions d’euros pour boucler son arrivée après le départ d’Éderson vers Fenerbahçe, a annoncé le numéro que portera désormais Donnarumma chez les Cityzens. Le joueur de 26 ans s’est vu attribuer le numéro 25.
