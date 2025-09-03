ASSE : Benjamin Bouchouari va signer à Trabzonspor

Auteur de 25 apparitions et un but en Ligue 1 l’an passé avec l’AS Saint-Étienne, Benjamin Bouchouari (23 ans) a été longtemps annoncé sur le départ cet été. Les Verts ont reçu plusieurs approches cet été, de Trabzonspor et de l’OL notamment.

Et alors que le mercato a refermé ses portes en Ligue 1 ce lundi soir, c’est finalement vers la Turquie que l’ancien joueur du Roda JC va débarquer. Selon nos informations, le club turc, qui avait proposé 3 M€ en juillet pour récupérer le milieu marocain, a revu son offre à la hausse et va récupérer le n°6 de l’ASSE contre un chèque de 4 M€ + 1 M€ de bonus. Actuellement en route pour Trabzon, Bouchouari va passer sa visite médicale ce mercredi et devrait s’engager dans la foulée avec l’actuel dauphin du Galatasaray en Super Lig pour trois saisons plus une en option.