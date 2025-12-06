L2 : Saint-Etienne chute à Dunkerque

Dans un Stade Marcel-Tribut bien rempli pour cette 16e journée de Ligue 2, l’USLD a signé une victoire précieuse face à l’AS Saint-Étienne (1-0). Les hommes d’Albert Sánchez, solides et disciplinés, ont longtemps buté sur un bloc stéphanois compact avant de trouver la faille en seconde période. C’est Enzo Bardeli, très actif entre les lignes, qui a inscrit l’unique but du match à la 74e minute, offrant trois points importants à son équipe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 ASSE 29 16 +10 9 2 5 33 23 7 Dunkerque 24 16 +9 6 6 4 27 18

Malgré quelques poussées tardives, l’ASSE d’Erling Horneland n’a jamais réussi à réellement convertir sa légère domination face à Dunkerque. Les Maritimes ont tenu bon jusqu’au bout, portés par un collectif rigoureux et un public totalement acquis à leur cause. Au classement, Dunkerque monte à la 7e place, l’ASSE reste 2e et voit Troyes prendre le large en tête.