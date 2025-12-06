Menu Rechercher
L2 : Rodez accroche le leader Troyes, Pau s’impose à Montpellier

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Junior Diaz, avec Troyes @Maxppp
terminé - 14:00 Troyes 1 Rodez 1
terminé - 14:00 Montpellier 0 Pau 1

Ce samedi, deux rencontres de Ligue 2 avaient lieu à 14h. Leader irréprochable depuis le début de la saison, l’ESTAC recevait Rodez. Une rencontre importante pour le premier qui affrontait une équipe qui vient de sortir au 8e tour de Coupe de France contre Canet-Roussillon. Finalement, la rencontre a été très équilibrée. Dominateurs pendant la première demi-heure, les Ruthénois n’ont pas su concrétiser face à un Troyes létal au retour des vestiaires grâce à Renaud Ripart (50e). La réponse des visiteurs est vite arrivée avec la frappe enroulée d’Octave Joly (1-1, 62e).

Le score n’a pas évolué dans la dernière demi-heure et Troyes a partagé les points avec Rodez, qui stagne à la 13e place. De son côté, Montpellier recevait Pau pour un duel de prétendants aux places de barragistes. Et finalement, le relégué de Ligue 1 s’est incliné à la maison. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Rayan Touzghar (0-1, 18e) qui permet aux Palois de grimper à la 5e place. Montpellier descend au septième rang.

Pub. le - MAJ le
