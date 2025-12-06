L2 : Rodez accroche le leader Troyes, Pau s’impose à Montpellier
Ce samedi, deux rencontres de Ligue 2 avaient lieu à 14h. Leader irréprochable depuis le début de la saison, l’ESTAC recevait Rodez. Une rencontre importante pour le premier qui affrontait une équipe qui vient de sortir au 8e tour de Coupe de France contre Canet-Roussillon. Finalement, la rencontre a été très équilibrée. Dominateurs pendant la première demi-heure, les Ruthénois n’ont pas su concrétiser face à un Troyes létal au retour des vestiaires grâce à Renaud Ripart (50e). La réponse des visiteurs est vite arrivée avec la frappe enroulée d’Octave Joly (1-1, 62e).
Classement live Ligue 1 McDonald's
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Lens
|32
|15
|+12
|10
|2
|3
|25
|13
|2
|PSG
|30
|14
|+15
|9
|3
|2
|27
|12
|3
|Marseille
|29
|15
|+20
|9
|2
|4
|35
|15
|4
|Lille
|29
|15
|+12
|9
|2
|4
|29
|17
|5
|Rennes
|24
|14
|+6
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|Lyon
|24
|14
|+6
|7
|3
|4
|21
|15
|7
|Monaco
|23
|15
|0
|7
|2
|6
|26
|26
|8
|Strasbourg
|22
|14
|+6
|7
|1
|6
|25
|19
Le score n’a pas évolué dans la dernière demi-heure et Troyes a partagé les points avec Rodez, qui stagne à la 13e place. De son côté, Montpellier recevait Pau pour un duel de prétendants aux places de barragistes. Et finalement, le relégué de Ligue 1 s’est incliné à la maison. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Rayan Touzghar (0-1, 18e) qui permet aux Palois de grimper à la 5e place. Montpellier descend au septième rang.
En savoir plus sur
L2 : 11e match de suite sans défaite pour Le Mans, match arrêté entre Bastia et le Red Star à cause d’un fumigène jeté sur un joueur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer