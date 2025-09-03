Lens : Leca dévoile les coulisses de l’arrivée de Thauvin

Considéré comme l’un des plus beaux coups du mercato estival en France, le recrutement de Florian Thauvin à Lens doit beaucoup à Jean-Louis Leca, ancien portier lensois, devenu coordinateur sportif du club artésien puis directeur sportif le 22 mai 2025. Invité de Rothen s’enflamme ce mardi, le directeur sportif des Sang et Or a révélé avoir préparé le terrain depuis plus d’un an, après avoir croisé une story de l’attaquant lors d’un passage en Corse. « Ce coup-là remonte à il y a un an quand j’arrête ma carrière et que j’entame ma carrière de dirigeant », a expliqué l’ancien gardien, qui a relancé l’idée début 2024 sur les conseils de son directeur général. Avec le soutien d’une vidéo de présentation du club et des échanges réguliers avec son ancien coéquipier à Bastia, le projet a pris forme. « Et c’est fou parce que dans cette vidéo, il y a un supporter qui a une écharpe Lens-Udinese, improbable ! », a-t-il encore halluciné.

La suite après cette publicité

Un détail qui a renforcé le lien avec Thauvin, lequel s’est montré réceptif sans jamais parler d’argent, comme l’a souligné Leca : « on n’a pas parlé une seule fois de possibilité financière. Il m’a posé des questions que sur le club, sur les supporters, sur les installations, sur le stade, sur les coéquipiers, sur les anciens, sur les jeunes, que ça ». Louant les efforts du Champion du Monde 2018 pour retrouver le haut niveau après ses passages au Mexique et en Italie, le dirigeant a aussi tenu à rétablir son image : « Flo c’est un bon mec, les gens avaient l’image d’un petit con, alors que c’est quelqu’un d’empathique, de gentil. Simplement quand il n’est pas content, il le dit ». Déjà buteur après trois matchs en championnat, Florian Thauvin, lié au Racing jusqu’en 2028, s’est rapidement fondu dans le collectif lensois.