Le retour aux affaires de Florian Thauvin fait déjà chavirer le RC Lens !

«Un renfort deux étoiles ! Champion du monde 2018 avec l’Équipe de France, Florian Thauvin (32 ans) vient renforcer l’attaque du Racing après deux saisons et demie à l’Udinese Calcio (Serie A). Rompu aux joutes de la Ligue 1 McDonald’s, au sein de laquelle il compte 259 apparitions pour 86 réalisations, l’international tricolore (10 sélections) s’engage avec le club artésien jusqu’en 2028». Par le biais d’un communiqué, le RC Lens officialisait le retour de Florian Thauvin en Ligue 1. Et que dire des débuts de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Une entrée percutante

Déjà brillant contre le RB Leipzig avec une passe décisive de classe mondiale, le natif d’Orléans a récidivé, hier, malgré la défaite des siens (0-1) face à l’Olympique Lyonnais. Entré en jeu à la 57e minute à la place de Rayan Fofana pour s’installer sur le flanc droit offensif, le numéro 10 des Sang et Or a totalement transfiguré le visage du RCL, bien plus tranchant lors de la dernière demi-heure. Percutant, mobile et complice avec ses nouveaux coéquipiers, le gaucher d’1m81 a finalement tout tenté pour relancer le club artésien. Une activité XXL logiquement saluée par son entraîneur, Pierre Sage au coup de sifflet final.

«Je pensais le faire entre cinq à dix minutes plus tard. Je me suis dit qu’il fallait accélérer son entrée de manière à changer la psychologie du match. C’est vrai que quand il entre sur le terrain, il donne une autre énergie à l’équipe», a tout d’abord avoué le coach français avant de revenir sur la grande première de l’ancien joueur de l’Udinese. «Il a agi sur l’adversaire puisqu’il faut se méfier de lui. Dans ce sens, je pense que son entrée a été aussi le signe de notre mieux en deuxième mi-temps. Je ne dis pas ça du tout pour m’attribuer la chose. Mais seulement parce qu’il a du talent. Aujourd’hui, je pense qu’il a à peu près une demi-heure dans les jambes. La semaine prochaine, on va essayer de l’amener un peu plus d’une mi-temps. Et la semaine suivante, à une heure de jeu. À l’issue de la trêve internationale, il sera en mesure de jouer quatre-vingt-dix minutes».

Le vestiaire est déjà fan !

Déjà conquis par l’apport de l’international français (10 sélections, 1 but), Pierre Sage ne compte donc pas brûler les étapes. Une chose est sûre, Florian Thauvin a lui rapidement prouvé tout ce qu’il pouvait apporter dans le collectif nordiste : explosivité, percussion, vision du jeu et une justesse technique encore bien au-dessus de la moyenne. Autant de qualités qui n’ont d’ailleurs pas échappé à certains de ses partenaires, à l’image de Malang Sarr, élogieux au moment de s’exprimer au micro de beIN SPORTS.

«C’est naturel chez lui de pouvoir amener le danger quand il touche la balle. On voit même les adversaires qui commencent à défendre différemment quand il touche le ballon. Il peut changer un match, faire basculer les choses à lui tout seul. On a beaucoup de soutien et d’envie de le voir avec nous. J’espère qu’il pourra nous aider et nous faire gagner des matches toute la saison par sa capacité à accélérer. Il va apporter quelque chose de plus à l’équipe. On a besoin de ça», confiait le défenseur des Sang et Or. 15e provisoire de Ligue 1 après ce premier revers, le RC Lens a, certes, manqué son entrée en matière mais compte plus que jamais sur son champion du monde pour retrouver les sommets.