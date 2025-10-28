Pierre Sage explique les raisons du mercato gagnant du RC Lens

Tout se passe bien à Lens pour Pierre Sage. La formation artésienne réalise un très bon début de saison, ponctuée par une deuxième place au classement de la Ligue 1, après son succès contre l’Olympique de Marseille (2-1) samedi soir au Stade Bollaert. Une rencontre durant laquelle certaines recrues comme Samson Baidoo, Odsonne Édouard ou encore Florian Thauvin ont brillé. Hier, à deux jours de Metz-Lens pour le compte de la 10e journée, Sage a donné les clés de la réussite du mercato de Lens, en conférence de presse. « On n’a pas empilé des joueurs dans des secteurs de jeu et créé une concurrence faussée parce qu’on savait très bien comment ça se passe quand on investit sur des joueurs par rapport à d’autres qui sont là. Ça crée toujours une espèce de fossé que certains ont toujours l’intention de combler. Et ensuite, à partir du moment où ils sont arrivés, le vestiaire les a accueillis et les a mis dans les meilleures conditions pour qu’ils deviennent "lensois" le plus rapidement possible ».

Il a ensuite poursuivi : « à partir du moment où on a fait nos matchs de préparation en les intégrant au fur et à mesure, ils ont pu s’imprégner des principes collectifs qui doivent nous animer. L’enchaînement des matchs et des performances nous a permis d’affiner le 11, les positions et d’arriver à la version actuelle qui peut être mise en cause d’un match à l’autre. Encore une fois, c’est du pilotage à vue et on se doit de donner à la fois la reconnaissance à la performance, mais aussi de challenger ceux qui sont un peu moins performants dans certaines périodes, alors que d’autres attendent leur tour et envoient des bons signaux… » Reste désormais à confirmer sur la durée.