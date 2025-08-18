Menu Rechercher
RC Lens : le message touchant de Florian Thauvin

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Florian Thauvin en action avec le RC Lens. @Maxppp

Près de quatre ans après son dernier match en Ligue 1, Florian Thauvin a fait son grand retour dans l’élite. Alors qu’il avait quitté la France sous les couleurs de l’OM, le champion du monde 2018 a fait son retour dans l’Hexagone sous les couleurs du RC Lens. Recrue phare du mercato des Sang et Or, l’attaquant de 32 ans a disputé son premier match ce samedi lors de la défaite à domicile face à l’OL.

Florian Thauvin
Débordé d’émotions pour mon retour en ligue 1, à mes yeux un moment important que je n’étais pas sur de pouvoir revivre un jour. Tellement reconnaissant de la chance que j’ai de pouvoir vivre mon rêve tous les jours . Merci le football ⚽️🙏🏻❤️

Une rencontre forte en émotions comme l’a confié le natif d’Orléans sur ces réseaux sociaux ce lundi : «débordé d’émotions pour mon retour en ligue 1, à mes yeux un moment important que je n’étais pas sûr de pouvoir revivre un jour. Tellement reconnaissant de la chance que j’ai de pouvoir vivre mon rêve tous les jours. Merci le football.»

