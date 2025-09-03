Menu Rechercher
Lucas Paqueta risque une très grosse amende

Paqueta blanchi, mais toujours menacé d’une lourde amende. Lucas Paqueta a été disculpé en juillet des accusations de trucage de matchs qui pesaient sur lui après deux ans d’enquête de la FA. Le milieu de terrain de West Ham était soupçonné d’avoir permis à des proches de parier sur ses cartons jaunes, ce qu’il a toujours nié. Une commission indépendante a jugé ces accusations infondées, écartant ainsi le risque d’une suspension à vie. Mais si le Brésilien de 28 ans a échappé au pire, il n’est pas totalement sorti d’affaire selon The Mirror.

La FA lui reproche désormais d’avoir manqué de coopération pendant l’enquête, notamment en ne fournissant pas certaines informations. Pour ces manquements, il pourrait écoper d’une amende avoisinant les 150 000 livres sterling. Paqueta, soutenu par sa famille et par son club, West Ham, attend la décision définitive alors que l’instance pourrait en parallèle être contrainte de régler ses frais juridiques, estimés à plus d’un million de livres. Il attend à présent le résultat de ces accusations, tandis que le Times rapporte que les motifs écrits seront publiés cette semaine. Affaire à suivre.

