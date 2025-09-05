Jonathan Ikoné et Hamari Traoré ont fait leur début avec le Paris FC

Recrutés cet été, Jonathan Ikoné et Hamari Traoré ont débuté, ce vendredi, avec le Paris FC en amical contre Troyes. Le premier a disputé une demi-heure environ en seconde période alors que le second a joué les 45 premières minutes en latéral droit. A noter également que Pierre Lees-Melou a joué 70 minutes au milieu de terrain. Les troupes de Stéphane Gilli ont finalement concédé le match nul (1-1).

«Ce match m’a donné l’occasion de donner du temps de jeu à ceux qui n’en avaient pas eu du tout ou peu mais aussi de permettre à certaines recrues de s’approprier nos principes de jeu, a confié le coach parisien après le match. C’était une revue d’effectif. J’ai demandé de la rigueur, de la discipline. J’ai vu de bonnes choses et des moins bonnes, des joueurs ont marqué des points d’autres non. On a parfois manqué d’agressivité. Mais je tire beaucoup d’enseignements de cette rencontre», a de son côté déclaré le coach des Franciliens.