Newcastle : Eddie Howe en veut à Alexander Isak

Alexander Isak a fini par obtenir gain de cause. Au terme d’un bras de fer long et particulièrement médiatique, l’attaquant suédois a été transféré de Newcastle à Liverpool pour 145 M€, devenant la recrue de Premier League la plus chère de l’histoire. «Alex et moi avons toujours entretenu une excellente relation, revient Eddie Howe en conférence de presse. J’ai adoré travailler avec lui et j’espère qu’il a apprécié travailler avec nous. C’était mutuellement bénéfique. Nous l’avons aidé à devenir le joueur qu’il est en partie aujourd’hui. Et il nous a aidés, en tant qu’équipe, à franchir des étapes incroyables. Il faisait partie d’une équipe très performante.»

Néanmoins, le coach anglais l’avoue. En forçant coûte que coûte son départ, le joueur de 25 ans a rompu une belle histoire entamée avec les Magpies. «Pour vous en dire un peu plus, dès qu’il s’est mis en grève, notre relation a changé. Je pense que cela a probablement marqué un tournant dans notre relation», assure Howe qui s’est rangé du côté de la direction dans la difficile gestion de ce dossier. «À partir de ce moment-là, la communication est devenue difficile. Je n’entrerai pas dans les détails.» Le retour d’Isak à St James’ Park promet d’être épicé.