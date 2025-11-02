Menu Rechercher
Commenter
Premier League

PL : West Ham l’emporte enfin contre Newcastle

Par Samuel Zemour
1 min.
Lucas Paqueta @Maxppp
West Ham 3-1 Newcastle

West Ham retrouve enfin le goût de la victoire. Alors qu’ils n’avaient plus gagné depuis août dernier et une victoire à Nottingham, les Hammers pointaient en bas du classement de Premier League avant de défier Newcastle United. Une affiche compliquée, alors que les Magpies ouvraient le score d’entrée grâce à Murphy (1-0, 4e).

La suite après cette publicité

Mais les Hammers ont trouvé de la ressource grâce à Paqueta, auteur d’une superbe frappe pour égaliser (1-1, 34e), avant que Botman ne dévie le ballon dans ses propres filets pour donner l’avantage aux Hammers (2-1, 45e+5). Et grâce à un ultime but de Soucek (3-1, 90e+5), West Ham a réussi à tenir pour enfin empocher sa deuxième victoire de la saison et revenir à trois points du premier non-relégable. De son côté, Newcastle reste au 13e rang avant d’affronter Brentford.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
West Ham
Newcastle

En savoir plus sur

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham
Newcastle Logo Newcastle
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier