PL : West Ham l’emporte enfin contre Newcastle

West Ham retrouve enfin le goût de la victoire. Alors qu’ils n’avaient plus gagné depuis août dernier et une victoire à Nottingham, les Hammers pointaient en bas du classement de Premier League avant de défier Newcastle United. Une affiche compliquée, alors que les Magpies ouvraient le score d’entrée grâce à Murphy (1-0, 4e).

Mais les Hammers ont trouvé de la ressource grâce à Paqueta, auteur d’une superbe frappe pour égaliser (1-1, 34e), avant que Botman ne dévie le ballon dans ses propres filets pour donner l’avantage aux Hammers (2-1, 45e+5). Et grâce à un ultime but de Soucek (3-1, 90e+5), West Ham a réussi à tenir pour enfin empocher sa deuxième victoire de la saison et revenir à trois points du premier non-relégable. De son côté, Newcastle reste au 13e rang avant d’affronter Brentford.