L1 : le programme TV de la 18e journée

Ce mardi, la LFP a dévoilé le calendrier de la 18e journée de Ligue 1 McDonald’s. Une journée qui s’ouvrira le 16 janvier avec deux belles affiches. La première opposera l’AS Monaco au FC Lorient à 19 heures sur Ligue 1+. Puis à 21 heures, le PSG et le LOSC croiseront le fer au Parc des Princes. Un match à suivre sur beIN Sports 1.

Samedi 17 janvier, l’Olympique de Marseille se déplacera à Angers. Un match à suivre à 21h05 sur Ligue 1+. La chaîne diffusera aussi la grande affiche du dimanche à 20h45. Celle-ci opposera l’OL à Brest au Groupama Stadium le 18 janvier.

Le programme complet de la 18e journée de Ligue 1 :

Vendredi 16 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ :

AS Monaco – FC Lorient

Vendredi 16 janvier 2026 à 21h00 sur beIN SPORTS 1 :

Paris Saint-Germain – LOSC Lille

Samedi 17 janvier 2026 à 17h00 sur Ligue 1+ :

RC Lens – AJ Auxerre

Samedi 17 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ :

Toulouse FC – OGC Nice

Samedi 17 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ :

Angers SCO - Olympique de Marseille

Dimanche 18 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ :

RC Strasbourg Alsace – FC Metz

Dimanche 18 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+:

FC Nantes – Paris FC

Stade Rennais FC – Havre AC

Dimanche 18 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ :

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29