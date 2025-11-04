L1 : le programme TV de la 18e journée
Ce mardi, la LFP a dévoilé le calendrier de la 18e journée de Ligue 1 McDonald’s. Une journée qui s’ouvrira le 16 janvier avec deux belles affiches. La première opposera l’AS Monaco au FC Lorient à 19 heures sur Ligue 1+. Puis à 21 heures, le PSG et le LOSC croiseront le fer au Parc des Princes. Un match à suivre sur beIN Sports 1.
Samedi 17 janvier, l’Olympique de Marseille se déplacera à Angers. Un match à suivre à 21h05 sur Ligue 1+. La chaîne diffusera aussi la grande affiche du dimanche à 20h45. Celle-ci opposera l’OL à Brest au Groupama Stadium le 18 janvier.
Le programme complet de la 18e journée de Ligue 1 :
Vendredi 16 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ :
AS Monaco – FC Lorient
Vendredi 16 janvier 2026 à 21h00 sur beIN SPORTS 1 :
Paris Saint-Germain – LOSC Lille
Samedi 17 janvier 2026 à 17h00 sur Ligue 1+ :
RC Lens – AJ Auxerre
Samedi 17 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ :
Toulouse FC – OGC Nice
Samedi 17 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ :
Angers SCO - Olympique de Marseille
Dimanche 18 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ :
RC Strasbourg Alsace – FC Metz
Dimanche 18 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+:
FC Nantes – Paris FC
Stade Rennais FC – Havre AC
Dimanche 18 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ :
Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer