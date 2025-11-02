PL : West Ham a mis fin à une terrible malédiction

Ce dimanche, West Ham s’est imposé à domicile contre Newcastle (2-1). Mené par un grand Lucas Paqueta, auteur de l’ouverture du score, les Hammers ont régalé et ce succès leur permet de souffler et de grimper à la 18e place au classement. Et même si les Londoniens sont encore en difficulté au classement, cette victoire leur permet de rompre une terrible malédiction.

En effet, avec cette victoire à domicile, West Ham met fin à 248 jours sans le moindre succès à domicile. Une terrible série qui prend donc fin sous l’impulsion de Nuno Espirito Santo et qui pourrait insuffler une nouvelle dynamique pour une équipe en grande difficulté.