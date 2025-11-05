Bayern Munich : Joshua Kimmich n’a jamais tremblé face au PSG

De passage en zone mixte après la nouvelle victoire (2-1) du Bayern Munich en terres parisiennes, Joshua Kimmich savourait logiquement. Face aux journalistes, le milieu de terrain bavarois a avoué avoir passé une soirée relativement tranquille, même lorsque les Munichois se sont retrouvés en infériorité numérique…

La suite après cette publicité

«C’était un des matchs les plus intenses de ma vie. En première période, on a réussi à bien tirer profit de leurs défauts. En seconde période, nous avons superbement défendu. À part le but de Joao Neves, ils n’ont eu presque grosse occasion, pratiquement des frappes de loin. Avec Neuer au but, on peut les laisser frapper de loin». Voilà qui est dit…