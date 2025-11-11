LdC (F) : l’OL s’impose contre Wolfsbourg, le PFC frôle l’exploit au Real Madrid

Avant le PSG qui se rend sur le terrain de Manchester United demain soir, ce début de 3e journée de Ligue des Champions féminine a frôlé la perfection pour les clubs français. Lyon poursuit son sans-faute en cette phase de championnat en enchaînant une 3e victoire de suite contre Wolfsbourg, qui avait tout gagné aussi jusque-là. Grâce à un doublé d’Hegerberg (25e, 30e) et un but de Wendie Renard (72e), les Fenottes s’imposent 3-1 au Groupama Stadium. Les Allemandes ont réduit l’écart par Beerensteyn en fin de match (80e).

Avec ce nouveau succès, OL Lyonnes trône en tête du classement, étant la seule équipe à neuf points, devant Chelsea 7 points, qui a largement battu Sankt Pölten 6-0. Au Paris FC, c’est la frustration d’avoir frôlé une magnifique victoire sur la pelouse du Real Madrid qui domine. Le penalty d’Azzaro peu avant la pause (41e) aurait pu suffire aux protégées de Sandrine Soubeyrand. Elles ont su faire le dos rond en seconde période, sans être non plus complètement prises à la gorge par des Madrilènes, finalement peu offensives, jusqu’au but de l’égalisation signé Caroline Weir à la 90e+8. En arrachant ce nul 1-1, les Espagnoles accrochent le podium (3e, 7 points également), alors que le PFC fait du surplace au 13e rang.