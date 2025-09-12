Espoirs : Nantes n’a pas donné la vraie version pour Guirassy

Rentré blessé du rassemblement des Espoirs, Herba Guirassy avait provoqué l’ire du FC Nantes et de son entraîneur, Luis Castro. «C’est très dur pour nous parce qu’on avait dit de ne pas le faire jouer, même pas une minute, et la sélection l’a fait jouer sur une opposition. Il s’est logiquement blessé. Notre cellule médicale avait communiqué avec eux, c’est très embêtant en premier pour nous et pour le joueur. Je serai plus attentif la prochaine fois».

La suite après cette publicité

De quoi penser que la FFF s’était mise dans un autre bourbier après l’affaire Dembélé. Mais selon Ouest-France, Castro et le FC Nantes n’ont pas forcément donné la version exacte de ce qu’il s’est réellement passé. Le journal affirme que le staff médical des Canaris n’a jamais demandé à ce que Guirassy ne joue pas du tout. Il aurait simplement demandé que le joueur ne démarre pas la rencontre, ce qui laissait alors la porte ouverte à une entrée en jeu.