Coupe intercontinentale

Coupe intercontinentale : un premier adversaire égyptien se rapproche du PSG en finale

Pyramids 3-0 Auckland

Le Pyramids FC a démarré la Coupe intercontinentale sur les chapeaux de roue en écrasant Auckland City (3-0) dimanche. Les Égyptiens, champions d’Afrique, affronteront désormais le club saoudien d’Al-Ahli, vainqueur de la Ligue des champions asiatique, dans une semaine.

Le PSG, déjà assuré de disputer la finale en tant que vainqueur de la Ligue des champions, visera un sixième titre en 2025 le 17 décembre à Doha, au Qatar. L’identité de son futur adversaire sera déterminée à l’issue du mini-tournoi en cours.

