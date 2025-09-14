Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

AC Milan : Mike Maignan s’est encore blessé

Par Valentin Feuillette
Maignan @Maxppp
Milan 1-0 Bologne

L’AC Milan a obtenu sa première victoire à domicile de la saison en battant Bologne 1-0 à San Siro, grâce au premier but de Luka Modric sous les couleurs des Rossoneri. La rencontre a été marquée par plusieurs blessures.

La suite après cette publicité

En effet, Strahinja Pavlovic a été remplacé à la mi-temps par De Winter pour une élongation du fléchisseur gauche, tandis que Mike Maignan a cédé sa place à Pietro Terracciano en seconde période en raison d’une élongation du mollet droit. Les deux joueurs passeront des examens complémentaires dans les prochains jours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Mike Maignan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Mike Maignan Mike Maignan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier