Serie A
AC Milan : Mike Maignan s’est encore blessé
L’AC Milan a obtenu sa première victoire à domicile de la saison en battant Bologne 1-0 à San Siro, grâce au premier but de Luka Modric sous les couleurs des Rossoneri. La rencontre a été marquée par plusieurs blessures.
En effet, Strahinja Pavlovic a été remplacé à la mi-temps par De Winter pour une élongation du fléchisseur gauche, tandis que Mike Maignan a cédé sa place à Pietro Terracciano en seconde période en raison d’une élongation du mollet droit. Les deux joueurs passeront des examens complémentaires dans les prochains jours.
