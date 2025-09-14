Menu Rechercher
Strasbourg : l’énorme coup de gueule de Liam Rosenior contre une partie des supporters

Malgré la victoire arrachée de Strasbourg contre Le Havre (1-0), Liam Rosenior a poussé un gros coup de gueule. Face à la colère des supporters alsaciens suite au départ d’Emanuel Emegha, transféré chez le club sœur de Chelsea, l’entraîneur de Strasbourg a jugé inadmissible la banderole des Ultras visant le capitaine du club alsacien. Quelques jours après l’annonce de son transfert, le kop affichait : «Emegha pion de BlueCo après avoir changé de maillot, rends ton brassard», en refusant de célébrer la victoire.

«Emegha mérite de jouer dans un grand club. Il le mérite au vu de ses performances de la saison passée. Si ça n’avait pas été Chelsea, ça aurait été un autre grand club. Je suis dévasté. J’ai l’impression que tout revient à zéro. On a tout donné pour les fans la saison dernière. Nous sommes déçus de leur réaction. Ce n’est pas tous les supporters, c’est une minorité. Ils ne respectent pas mes joueurs. Mais je les invite chez moi. S’ils veulent mon adresse, je leur donne et nous allons nous asseoir et discuter. Je peux comprendre leur avis sur la multipropriété, mais nous jouons l’Europe depuis bien longtemps. Donc, respectez-nous et respectez le club».

