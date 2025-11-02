Strasbourg : Liam Rosenior l’a mauvaise après l’humiliation à Rennes

Liam Rosenior a vécu ce soir sa plus grosse défaite depuis son arrivée sur le banc de Strasbourg (4-1). Une déception à la hauteur du soulagement d’Habib Beye, en face, qui était sur un siège éjectable avant la rencontre. Au micro de Ligue1+, le technicien strasbourgeois affichait logiquement la mine des mauvais jours.

«On a été mauvais dans les deux surfaces aujourd’hui. Quand ils ont eu leurs possibilités, ils ont marqué et nous on a été incapables de le faire. Il y a pas mal de moments où on aurait pu faire la différence mais on a pris la mauvaise décision. Si on n’est pas pertinent défensivement et offensivement, on ne peut pas gagner. Fâché ? Non, c’est la plus grande défaite depuis que je suis au club mais ça nous remet à notre place. Ils ont fait un centre dans la surface, une seule occasion, et ils ont marqué puis c’était parti. Il faut leur donner du crédit pour cette performance.»