Ligue 1 : porté par un triplé d’Esteban Lepaul, Rennes étrille Strasbourg et retrouve le sourire !

Choc de la plus haute importance à l’occasion de cette 11e journée de Ligue 1. En crise de résultats ces derniers mois, le Stade Rennais - qui n’a plus gagné depuis le 14 septembre dernier - accueillait le Racing Club de Strasbourg, tombeur d’Auxerre en milieu de semaine et quatrième du classement au coup d’envoi. Critiqué et menacé, Habib Beye se savait forcément attendu et optait pour un 3-5-2 avec un duo offensif composé d’Esteban Lepaul et Kader Meité. De retour dans le groupe, Fofana et Blas débutaient, eux, sur le banc. De son côté, Liam Rosenior misait lui sur un 3-4-2-1 avec l’inévitable Panichelli sur le front de l’attaque.

Très belle surprise de ce début d’exercice 2025-2026, le RCSA prenait rapidement le contrôle des opérations et se montrait une première fois menaçant. Trouvé dans la surface, Amo-Ameyaw armait une frappe croisée, mais cette dernière fuyait de peu le cadre rennais (8e). Sous pression, les Bretons allaient pourtant piquer une première fois dans la foulée. Lancé en profondeur, Al-Tamari adressait un centre parfait pour Lepaul qui coupait la trajectoire au premier poteau et trompait Penders (9e, 1-0). Galvanisé par cette ouverture du score rapide, le SRFC multipliait les offensives et mettait à mal le bloc strasbourgeois. Si Jacquet repoussait in extremis une reprise d’Enciso, Rennes faisait finalement le break.

Le réveil cinglant des Rennais, Lepaul voit triple

Sur un centre de Frankowski, Aït-Boudlal remisait vers le jeune Méïté, qui marquait du gauche aux six mètres (35e, 2-0). Juste techniquement, inspiré offensivement et solidaire, Rennes dominait les débats. Très actif, Lepaul faisait lui encore briller Penders, auteur d’une magnifique envolée sur un nouveau coup de casque de l’ex-Angevin (37e). Juste avant la pause, Panichelli, sur un centre parfait de Barco, tentait bien de réveiller les siens mais sa tête manquait de précision (43e). Incisif et logiquement en tête au tableau d’affichage, Rennes poursuivait finalement son entreprise au retour des vestiaires.

Réputé pour son incapacité à conserver un résultat, le club rennais allait faire déjouer les pronostics. Emmené par son duo d’attaque, Rennes s’envolait au score. Trouvé dans la surface, Meïté résistait à Högsberg avant de trouver Lepaul en retrait pour le 3e but de l’après-midi (48e, 3-0). Sonné, Rosenior réagissait et lançait Nanasi et Amougou mais le SRFC tenait bon. Trouvé à droite de la surface, Ouattara allumait une nouvelle mèche pour les visiteurs, mais cette dernière terminait sa course dans le petit filet de Samba (54e). Maladroit offensivement (2 tirs cadrés sur 20 tentatives), Strasbourg ne parvenait finalement jamais à faire son retard, à l’image de Barco encore imprécis (58e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Strasbourg 19 11 +6 6 1 4 22 16 10 Rennes 15 11 +1 3 6 2 18 17

Dans la dernière demi-heure, le festival offensif des Rennais, ultra-réalistes, ne s’arrêtait pas. Dans tous les bons coups, Lepaul, trouvé par Rongier, déclenchait une lourde frappe en première intention qui surprenait Penders (60e, 4-0). L’ex-attaquant angevin inscrivait alors le premier triplé de sa carrière dans l’élite du football français. Un scénario parfait qui permettait également à Beye de relancer Blas (68e). En fin de match, Nanasi récompensait les efforts alsaciens (4-1, 77e) mais ne changeait rien à l’issue finale de cette rencontre. Après 7 rencontres sans le moindre succès (6 nuls, 1 défaite), le Stade Rennais retrouve donc la victoire (4-1) et grimpe ainsi provisoirement au 9e rang. De son côté, Strasbourg manque l’opportunité d’intégrer le top 3 et se retrouve sous la pression de l’OL et du RC Lens.