Strasbourg : l’énorme coup de gueule de Sébastian Nanasi après la déculottée à Rennes

Ce dimanche, le Stade Rennais a renoué avec la victoire de fort belle manière. A domicile face à Strasbourg, les hommes d’Habib Beye n’ont fait qu’une bouchée des Alsaciens. Grâce à un Esteban Lepaul intenable et auteur d’un triplé, les Bretons ont remporté leur premier match depuis mi-septembre. De son côté, Strasbourg rechute. Une terrible défaite qui n’a clairement pas fait plaisir à Sebastian Nanasi qui a poussé un énorme coup de gueule après la rencontre :

«On a été mauvais, on n’a pas été bons du tout. Ce n’est pas acceptable. On doit analyser ce qu’on a fait et travailler pour faire beaucoup mieux. Ce n’est vraiment pas assez ce qu’on a fait aujourd’hui. Il a manqué de beaucoup de choses, on a pris trop de buts. Il faut faire mieux et commencer à ne pas prendre de buts, ça serait déjà bien.»