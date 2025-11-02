Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Strasbourg : l’énorme coup de gueule de Sébastian Nanasi après la déculottée à Rennes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
nanasi @Maxppp
Rennes 4-1 Strasbourg

Ce dimanche, le Stade Rennais a renoué avec la victoire de fort belle manière. A domicile face à Strasbourg, les hommes d’Habib Beye n’ont fait qu’une bouchée des Alsaciens. Grâce à un Esteban Lepaul intenable et auteur d’un triplé, les Bretons ont remporté leur premier match depuis mi-septembre. De son côté, Strasbourg rechute. Une terrible défaite qui n’a clairement pas fait plaisir à Sebastian Nanasi qui a poussé un énorme coup de gueule après la rencontre :

La suite après cette publicité

«On a été mauvais, on n’a pas été bons du tout. Ce n’est pas acceptable. On doit analyser ce qu’on a fait et travailler pour faire beaucoup mieux. Ce n’est vraiment pas assez ce qu’on a fait aujourd’hui. Il a manqué de beaucoup de choses, on a pris trop de buts. Il faut faire mieux et commencer à ne pas prendre de buts, ça serait déjà bien.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Sebastian Nanasi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Sebastian Nanasi Sebastian Nanasi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier