Rennes : Habib Beye remercie Brice Samba

Par Kevin Massampu
1 min.
Brice Samba @Maxppp
Rennes 3-1 Lyon

Le Stade Rennais peut remercier Brice Samba. Menés après un but de Corentin Tolisso, les Rennais auraient pu couler. Lancé par Tessmann, Khalis Merah se jouait de Ludovic Blas avant d’aller défier Samba en face-à-face. Le gardien des Bleus a remporté son duel contre le jeune Lyonnais permettant à Rennes d’encore y croire dans ce match. Finalement, les Bretons ont renversé la rencontre et se sont imposés (3-1) dans cet ultime match de la 4e journée de Ligue 1.

Cette prise de balle de Khalis Merah et cet arrêt de @samba_brice 😮‍💨

Action de grande classe sur Ligue 1+ ✨
#SRFCOL
Après la rencontre, Habib Beye n’a pas oublié de rendre hommage à son gardien. « Je dédis aussi ce match à Brice Samba, parce que s’il ne fait cet arrêt-là, ce n’est pas du tout le même match. Je dis souvent que je ne mets jamais en avant l’un de mes joueurs, mais ce momentum du match est très important pour nous. Il nous gagne le match. Le fait qu’il sauve cette situation nous permet de rester dans la rencontre », a souligné l’entraîneur de Rennes. Grâce à ce succès, les pensionnaires du Rhoazonn Park sont 6e. Lyon concède son premier revers de la saison et bascule à la 4e place.

Pub. le - MAJ le
