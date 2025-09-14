Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OL : Clinton Mata ne comprend pas le carton rouge pour Tyler Morton

Par Samuel Zemour
1 min.
Clinton Mata, avec l'Olympique Lyonnais. @Maxppp
Rennes 3-1 Lyon

En maîtrise totale durant 80 minutes de jeu, l’Olympique Lyonnais s’est sabordé et a complètement craqué en fin de rencontre (3-1) après le carton rouge de Tyler Morton, qui réalisait un très bon match jusque-là. Car les Rennais en ont profité pour égaliser et prendre l’avantage dans la foulée, privant ainsi les Gones d’une quatrième victoire de suite. Un fait de jeu que ne comprend pas Clinton Mata.

La suite après cette publicité

«Il ne faut pas tout remettre en question, nous avons gagné les trois premiers matches ensemble, on perd ensemble. On avait la maîtrise, ils sont revenus et ils ont poussé, c’est ce qui a fait la différence. Après, il y a un fait de jeu, je ne veux pas trouver d’excuse. Mais si tu mets rouge pour Morton, tu mets 10 000 fois rouge sur Merah. Il va même pas voir le VAR. On perd de notre faute, on doit le tuer bien avant. C’est l’apprentissage, mais il y a ce fait de jeu… on craque à la fin», a-t-il lâché sur Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Clinton Mata

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Clinton Mata Clinton Mata
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier