Angleterre : Jude Bellingham fait plier Thomas Tuchel

Jude Bellingham devrait faire son retour avec l’équipe d’Angleterre lors de la trêve internationale de novembre. Selon les informations du Guardian, Thomas Tuchel prévoit d’inclure le milieu du Real Madrid dans sa prochaine liste pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 face à la Serbie et à l’Albanie. Absent lors des rassemblements de septembre et d’octobre, Bellingham n’a plus porté le maillot des Three Lions depuis juin dernier. En octobre, Tuchel justifiait encore cette mise à l’écart par un manque de rythme et de temps de jeu. Mais la donne a changé : l’ancien joueur de Dortmund a retrouvé son meilleur niveau avec le Real Madrid, enchaînant les titularisations et les bonnes prestations.

Son retour paraît désormais inévitable, tant son influence est importante au sein du groupe anglais. Bien que l’Angleterre soit déjà qualifiée pour le Mondial 2026, Bellingham reste considéré comme un leader, sur, mais aussi en dehors du terrain. « Quand il joue pour le Real Madrid, il doit être en équipe d’Angleterre », confiait récemment son compatriote Anthony Gordon. Si rien n’est encore officiel, tout indique que le prodige madrilène a fini par faire plier Thomas Tuchel, bien décidé à compter de nouveau sur son meneur de jeu pour préparer la Coupe du Monde.