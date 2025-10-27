Real Madrid : Jude Bellingham a remis les pendules à l’heure

Le roi Jude est de retour. En difficulté ces dernières semaines après sa blessure à l’épaule gauche, Bellingham a livré une véritable masterclass, ce dimanche, sur la pelouse du Santiago-Bernabeu. Grand artisan de la victoire des Merengues - plus que jamais en tête de la Liga - face au Barça, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a sublimé ce choc de la 10e journée de Liga. Inspiré techniquement, omniprésent pour ses coéquipiers, l’Anglais de 22 ans brillait d’abord en envoyant Kylian Mbappé sur orbite pour l’ouverture du score des Madrilènes. Opportuniste après une remise de la tête d’Eder Militão, il redonnait ensuite l’avantage à la Casa Blanca alors que Fermin Lopez venait, lui, d’égaliser.

La suite après cette publicité

Aligné dans un rôle de numéro 10 aux côtés de Vinicius Jr et Arda Güler, le natif de Stourbridge était finalement crédité d’un 8 et logiquement élu homme du match par la rédaction FM. «C’est une victoire très importante pour nous, nous sommes très heureux. Aujourd’hui (dimanche, ndlr) est un grand jour pour nous tous, tout le monde a fourni un gros effort, et c’est pourquoi nous méritons ces trois points. Ils jouent très haut et avoir Kylian Mbappé rend les choses beaucoup plus faciles. Je l’avais devant moi, c’est pourquoi je me suis retourné et lui ai fait une passe, facilement, et il a très bien tiré et marqué», se réjouissait le principal concerné au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Une passe, un but et un impact XXL

Et d’ajouter : «pour moi, c’est ainsi que je comprends le jeu : quand le ballon va ici ou là, ma position change, et je suis prêt pour tout ce qui peut arriver ensuite. Militão a fait un superbe coup de tête, et j’étais là pour marquer ce but. Je me sens très bien. J’ai travaillé dur ces derniers mois avec les kinés, avec Iván, avec Rubén à la salle de sport, avec tout le monde. Je suis très heureux maintenant parce que, comme je l’ai dit, je me sens très bien et prêt pour la suite». De retour au sommet, l’international anglais (44 sélections, 6 buts) ne manquait pas de non plus de troller Lamine Yamal, critiqué pour ses propos polémiques avant le match.

Quelques minutes après la victoire madrilène, le milieu de 22 ans publiait ainsi une photo sur Instagram, bras ouverts, accompagnée d’un message au ton cinglant : « Talk is cheap. Hala Madrid siempre » (« Parler, c’est facile » en français). Laissé de côté par l’Angleterre - il n’a pas été convoqué par Thomas Tuchel avec l’Angleterre lors de la dernière fenêtre internationale - et bousculé par la concurrence au Real Madrid (Güler, Mastantuono, Vinicius, Brahim Diaz…), Jude Bellingham a finalement prouvé, ce dimanche, qu’il restait l’un des maillons essentiels du collectif de Xabi Alonso et nul doute que Thomas Tuchel a, lui aussi, dû apprécier le spectacle…