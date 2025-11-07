Le magnifique geste de Memphis Depay pour aider le Corinthians

L’ancien attaquant de l’OL et de Manchester United, désormais meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, Memphis Depay, a proposé à la direction du Corinthians de quitter sa suite d’hôtel de luxe qu’il occupe actuellement à São Paulo, dont le coût s’élève à environ 250 000 réaux brésiliens (environ 40 500 euros) par mois d’après TNT Sports. Bien que cette disposition figure dans son contrat, le Néerlandais a exprimé sa volonté de renoncer à ce confort afin de tenir compte de la situation financière délicate du club. Un beau geste de sa part.

Depuis son arrivée, cette prise en charge a déjà coûté plus de 405 000 euros au club. Memphis continue toutefois de résider dans l’hôtel, qui offre une gamme de services haut de gamme incluant le service en chambre, le nettoyage, la blanchisserie et un concierge disponible 24h/24, démontrant la qualité du cadre dont bénéficie le joueur malgré sa proposition d’aide financière au club. Jusqu’ici, Memphis Depay a inscrit 16 buts en 58 matches avec le Corinthians.