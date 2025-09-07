Memphis Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas

Memphis Depay entre définitivement dans l’histoire des Pays-Bas. À l’occasion de la rencontre opposant la Lituanie aux Oranje, l’attaquant de 31 ans est devenu le seul meilleur buteur de la sélection néerlandaise avec 51 buts, en ouvrant le score à la 11e minute de jeu. Une bien belle façon de fêter sa 104e apparition avec les Pays-Bas.

Il devance ainsi Robin van Persie (50 buts) et Klass-Jan Huntelaar (42 buts). Arrivé en sélection en octobre 2013, le joueur des Corinthians a participé aux Coupes du monde 2014 et 2022 avec les Oranje, ainsi qu’à l’Euro 2020 et 2024. Sans pour le moment réussir à faire mieux qu’une troisième lors du Mondial 2014 au Brésil.