La grande annonce de Dimitri Payet

À 38 ans, Dimitri Payet a-t-il raccroché les crampons, lui qui est sans club depuis la fin de l’aventure à Vasco de Gama en juin dernier ? Pour le principal intéressé, la réponse est catégorique. «Ma carrière n’est pas terminée. Elle se terminera quand moi je l’aurai décidé» révèle-t-il avec le sourire aux caméras de Ligue 1+. Alors qu’il est en attente de son procès au Brésil pour violences psychologiques, le milieu offensif est revenu sur sa carrière avec le diffuseur du championnat. Il tire le bilan d’une carrière riche, et donc toujours en cours.

La suite après cette publicité

«Je ressens une fierté d’avoir porté ces maillots. Ma carrière a été prolifique avec l’OM, l’équipe de France, Saint-Étienne, Nantes, la Premier League, West Ham. Ce sont des équipes mythiques. Et puis ça ne serait pas gentil d’oublier le maillot de Vasco. C’est la passion du football, un club mythique au Brésil où je me suis régalé avec des supporters qui m’ont donné un amour incroyable», retrace l’ancien de l’OM ou encore du LOSC.