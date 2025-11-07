Menu Rechercher
Commenter 12

La grande annonce de Dimitri Payet

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dimitri Payet @Maxppp

À 38 ans, Dimitri Payet a-t-il raccroché les crampons, lui qui est sans club depuis la fin de l’aventure à Vasco de Gama en juin dernier ? Pour le principal intéressé, la réponse est catégorique. «Ma carrière n’est pas terminée. Elle se terminera quand moi je l’aurai décidé» révèle-t-il avec le sourire aux caméras de Ligue 1+. Alors qu’il est en attente de son procès au Brésil pour violences psychologiques, le milieu offensif est revenu sur sa carrière avec le diffuseur du championnat. Il tire le bilan d’une carrière riche, et donc toujours en cours.

La suite après cette publicité

«Je ressens une fierté d’avoir porté ces maillots. Ma carrière a été prolifique avec l’OM, l’équipe de France, Saint-Étienne, Nantes, la Premier League, West Ham. Ce sont des équipes mythiques. Et puis ça ne serait pas gentil d’oublier le maillot de Vasco. C’est la passion du football, un club mythique au Brésil où je me suis régalé avec des supporters qui m’ont donné un amour incroyable», retrace l’ancien de l’OM ou encore du LOSC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Dimitri Payet

En savoir plus sur

Dimitri Payet Dimitri Payet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier