Série A

Neymar violemment insulté pendant Palmeiras - Santos

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
Palmeiras 2-0 Santos

Présent dans les tribunes de l’Allianz Parque ce jeudi soir pour assister au derby entre Palmeiras et Santos (32e journée de Serie A brésilienne), Neymar a été la cible d’insultes de la part des supporters adverses. Installé dans une loge VIP derrière le but sud du stade, le numéro 10 de Santos a essuyé de nombreux cris hostiles venus des tribunes, dont certains scandant « Hé Neymar, va te faire foutre ! », selon les images relayées par Itatiaia Esporte. La présence de l’attaquant, enfant du club de Santos, n’a visiblement pas été bien accueillie par les fans du Verdão.

Touché à la cuisse droite, Neymar n’a pas pris part à la rencontre. Le staff de Santos a préféré le préserver en raison de l’état de la pelouse synthétique du stade de Palmeiras, jugée trop risquée pour un retour. L’information, rapportée par Globo, précise que la star brésilienne devrait faire son retour dimanche prochain face à Flamengo, au Maracanã. Entré une vingtaine de minutes lors du dernier match nul (1-1) contre Fortaleza, Neymar avait d’ailleurs montré de bonnes sensations, se procurant plusieurs occasions et frôlant le but sur coup franc en fin de rencontre.

