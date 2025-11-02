La feinte sur coup franc incroyable de Neymar pour son retour

Après plus d’un mois d’absence en raison d’une blessure à la cuisse droite, Neymar a retrouvé les terrains ce samedi avec Santos, lors de la 31e journée du Championnat brésilien. Entré en jeu à la 67e minute, l’attaquant de 33 ans n’a pas marqué, mais s’est rapidement illustré par un geste spectaculaire. Sur un coup franc situé dans l’axe à l’entrée de la surface, il a interrompu sa course d’élan pour feinter le mur adverse et frapper, surprenant ainsi les défenseurs. Cependant, sa tentative a été détournée par le gardien adverse.

Malgré cela, Santos a rapidement égalisé grâce à un but contre son camp, permettant à l’équipe de revenir à 1-1 contre Fortaleza. Cette rencontre laisse le Peixe à seulement deux points de la zone de relégation, avec un match en retard sur Vitoria, premier relégable.