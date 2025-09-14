PSG - Lens : trois nouvelles blessures, c’est l’hécatombe avant la Ligue des Champions !

Au PSG, les blessures, c’est comme le ketchup : quand elles arrivent, elles viennent toutes en même temps. Ces derniers jours, le club de la capitale a dû gérer deux très mauvaises nouvelles avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué lors de la trêve internationale avec l’équipe de France. Une situation qui avait d’ailleurs provoqué la colère du PSG, qui avait pourtant demandé au staff médical des Bleus de ménager ses joueurs. En vain. La perte des deux offensifs parisiens intervenait au plus mauvais moment, alors que la Ligue des Champions débutait dans quelques jours à peine.

La suite après cette publicité

Alors ce dimanche, au moment de défier le RC Lens en Ligue 1, l’enjeu était d’assurer la victoire tout en préservant son effectif pour la première journée de C1 face à l’Atalanta. Et si le PSG a bien pris les trois points cet après-midi, il a aussi enchaîné les mauvaises nouvelles sur le plan des blessures. La première a concerné Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien, titulaire sur le flanc droit, a rapidement été touché au mollet en début de rencontre. Après avoir tenté de continuer, il a finalement été contraint de sortir à la demi-heure de jeu. L’ancien du Napoli est directement retourné au vestiaire, un coup dur pour Paris.

Coup dur pour Luis Enrique

On aurait pu penser que cette perte suffisait à plomber la soirée du PSG. Mais malheureusement pour les supporters parisiens, ce n’était que le début. Placé dans l’entrejeu, Kang-in Lee s’est lui aussi blessé après une frappe. Grimaçant au sol, le polyvalent Sud-Coréen a cédé sa place à Senny Mayulu. Cela aurait pu s’arrêter là. Mais le cauchemar a continué un peu plus tard : aligné dans l’axe de la défense pour faire souffler les cadres, Lucas Beraldo a dû être évacué sur civière après s’être tordu la cheville. «Malheureusement, on a eu Kvara qui prend un tacle en première mi-temps. Je pense que Kang in ce n’est pas trop grave. Le plus grave c’est Beraldo. On va voir. Je ne sais pas ce qu’il a. On a besoin de tout le monde car ça va être une longue saison», confiait après la rencontre Lucas Hernandez.

La suite après cette publicité

De son côté, en zone mixte, Bradley Barcola tenait un discours pas plus rassurant. «On est content du résultat mais c’est vrai que c’est un gros point noir pour ceux qui sont sortis. Pour Beraldo, je ne connais pas la gravité. Je ne l’ai pas vu depuis, donc je ne sais pas. Quand on pense à l’équipe, c’est sur que c’est inquiétant. Mais on espère que ce n’est pas grave. La LDC ? On espère avoir tout le monde le plus rapidement possible pour garder le trophée.» Après une saison dernière éprouvante où les Parisiens avaient été épargnés par les blessures, ce début de saison montre que Luis Enrique va devoir gérer son effectif avec précaution. Face à l’Atalanta, le PSG sera privé probablement de 5 joueurs. Et cela compte forcément.