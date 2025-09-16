PSG : Marquinhos juge l’arrivée d’Illia Zabarnyi

Le Paris Saint-Germain va remettre en jeu son titre de champion d’Europe, dès ce mercredi, avec la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. À la veille de cette confrontation face aux Bergamasques, Marquinhos a été interrogé sur l’arrivée d’Illia Zabarnyi en défense centrale. La venue de l’international ukrainien (51 sélections) ne dérange pas plus que cela le joueur le plus capé de l’histoire du club parisien, qui se dit même motivé de voir un tel joueur rejoindre le PSG.

« Si ça fait 13 ans que je suis ici, c’est parce que je me suis bagarré à tous les entraînements. Je vais continuer à faire. La concurrence, c’est quelque chose qui était plus vers l’avant ici, qui te motive de travailler encore plus, qui te fait sortir de ta zone de confort. C’est un très bon défenseur très jeune qui peut encore beaucoup grandir et s’améliorer. Et moi, je vais essayer toujours de l’aider quand il va en avoir besoin. Et après sur les matchs, sur combien de matchs (Zabarnyi et lui vont jouer), c’est une question vraiment pour le coach. La gestion sera importante cette saison, c’est pour ça qu’il a voulu ces joueurs pour combler les lacunes qu’il pensait avoir. Je suis vraiment content quand il y a des bons joueurs. Ma mère m’a dit : 'tu n’as pas besoin de changer un ami pour un ballon’. Sois honnête avec tes équipiers et c’est le coach qui choisira », a déclaré le capitaine parisien.