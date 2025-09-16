Menu Rechercher
OM-PSG : l’arbitre du Classique est connu !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Marseille PSG
Dans une période où l’arbitrage est vivement critiqué, chaque désignation d’arbitre est observée avec la plus grande attention par les supporters du football français. Forcément, à quelques jours du Classique, l’un des rendez-vous de la saison en Ligue 1, le nom de l’arbitre qui officiera lors de ce choc est scruté de près. Ce mardi, le nom de l’homme en noir qui arbitrera dimanche au Vélodrome est connu : il s’agira de Jérôme Brisard.

L’arbitre de 39 ans arbitre souvent des matches à enjeux dans l’élite et est régulièrement nommé en Europa League et en Conférence League. Le dernier Classique qu’il avait arbitré avait été très controversée avec la victoire de l’OM sur la pelouse du PSG en 2020 qui avait laissé lieu à cinq expulsions en toute fin de rencontre pour des échauffourées (Kurzawa, Neymar, Paredes, Amavi, Benedetto).

Ligue 1
Marseille
PSG

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
