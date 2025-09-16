Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia

Par Chemssdine Belgacem
C’est l’hécatombe au Paris Saint-Germain. Après une trêve internationale fatale à de nombreux Parisiens, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG a également connu une rencontre difficile pour les organismes samedi face au RC Lens. Titulaires, Lucas Beraldo, Khvicha Kvaratskhelia et Kang-In Lee sont notamment sortis sur blessure.

Néanmoins, les deux derniers cités semblent bien partis pour être présents face à l’Atalanta ce mercredi pour le compte de la première journée de phase régulière de Ligue des Champions. C’est en tout cas ce qu’a affirmé ce mardi Luis Enrique en conférence de presse : « présent ? Kang-in Lee sûr, pour Kvara, il faut attendre d’avoir sa sensation après l’entraînement. »

