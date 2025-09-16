OM : Dani Ceballos a appelé Roberto De Zerbi !

« C’est quelque chose qui reste entre nous. C’est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n’a pas voulu venir chez nous. Il joue déjà dans une grande équipe. Il ne vient pas dans une autre grande équipe comme l’OM. Une équipe spéciale. Mais demain, on a acheté des excellents joueurs, et je pense que c’est la vie, le foot ». Interrogé sur l’affaire Dani Ceballos avant l’entrée en matière de l’OM en Ligue des Champions contre le Real Madrid, Roberto De Zerbi bottait en touche lundi.

Et avant ce choc européen, Marca fait de nouvelles révélations sur ce transfert avorté qui a animé la fin du mercato estival. On apprend notamment que Dani Ceballos a appelé Roberto De Zerbi lui-même pour s’excuser d’avoir refusé l’offre phocéenne et il l’a aussi remercié pour sa volonté de le recruter. Plutôt classe !

