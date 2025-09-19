OM : De Zerbi aurait aimé entraîner Payet

Revenu de son séjour au Brésil, et de son lot de révélations, Dimitri Payet peut suivre attentivement l’actualité de son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Et ses commentaires, que ce soit sur l’ambiance du Vélodrome ou sur le deuxième penalty sifflé contre l’OM à Madrid, plaisent aussi bien aux supporters qu’à Roberto De Zerbi.

Ce dernier, présent en conférence de presse, a glissé un mot à l’attention de l’ancien meneur de jeu olympien.« Payet, j’aurais bien aimé l’entraîner, c’est un joueur fantastique », a-t-il déclaré. Il est certain qu’à son poste, Payet aurait peut-être été plus visible que Matt O’Riley mardi soir à Bernabéu.