Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OM : De Zerbi aurait aimé entraîner Payet

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Dimitri Payet, en larmes, lors de l'annonce de son départ de l'OM @Maxppp

Revenu de son séjour au Brésil, et de son lot de révélations, Dimitri Payet peut suivre attentivement l’actualité de son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Et ses commentaires, que ce soit sur l’ambiance du Vélodrome ou sur le deuxième penalty sifflé contre l’OM à Madrid, plaisent aussi bien aux supporters qu’à Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

Ce dernier, présent en conférence de presse, a glissé un mot à l’attention de l’ancien meneur de jeu olympien.« Payet, j’aurais bien aimé l’entraîner, c’est un joueur fantastique », a-t-il déclaré. Il est certain qu’à son poste, Payet aurait peut-être été plus visible que Matt O’Riley mardi soir à Bernabéu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi
Dimitri Payet

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
Dimitri Payet Dimitri Payet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier