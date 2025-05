Plugs, vibros et soumission… les nouvelles révélations folles de Larissa Ferrari sur sa relation avec Dimitri Payet

Joueur du club de Vasco da Gama depuis 2023 et son départ de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet (38 ans) s’est bien adapté à sa nouvelle vie au Brésil. Cependant, les dernières semaines sont compliquées suite à la révélation de sa relation extraconjugale avec l’avocate Larissa Ferrari. Cette dernière accuse d’ailleurs le joueur de violences physiques et psychologiques et a dévoilé un témoignage édifiant : «en décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions. Il me demandait des preuves d’amour qui consistaient en des humiliations. J’ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l’eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol».

Si le joueur se défend et met en avant le fait que ces pratiques sexuelles étaient consenties, le bras de fer entre les amants se poursuit. Interrogé par Metropoles, Larissa Ferrari a dévoilé de nouvelles indiscrétions assez équivoques sur leur relation : «oui ! Passif, soumis. Il aimait la pénétration. Je ne lui ai jamais fait de mal. Il n’y a jamais eu de sang, pas d’ecchymoses ni d’agression. C’est lui le seul qui m’a fait du mal. J’ai toujours eu des plugs, des vibromasseurs et des choses comme ça sur moi. L’agression n’était jamais réciproque, même lorsqu’il était passif et soumis. Même avec des « jouets », il n’y a jamais eu de blessures. Même avec la pénétration, je ne lui ai jamais fait mal. Ses avocats veulent minimiser la gravité des faits puisqu’il a admis notre relation.»