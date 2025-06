Côme met le feu au mercato estival

Pendant que l’Inter Milan tire sur la corde d’un effectif vieillissant, que l’AC Milan tente une énième refonte d’effectif et que la Juventus multiplie les contacts sans jamais passer à l’action, Côme enchaîne les recrues. Martin Baturina, international croate du Dinamo Zagreb ? Dans la poche pour plus de 20 M€. Alex Valle, prêté la saison passée par le FC Barcelone ? Clause libératoire de 6 M€ levée. Et ce n’est que le début d’un été d’envergure, histoire de donner à Cesc Fabregas un effectif solide.

Pour cela, Côme veut s’appuyer sur quelques éléments d’expérience. Et pour mener la jeune troupe, c’est Alvaro Morata qui a été choisi. L’attaquant international espagnol donne sa priorité à Côme, pour retrouver son compatriote Fabregas, et redonner un nouvel élan à sa longue carrière. L’AC Milan est OK pour vendre son buteur, prêté à Galatasaray lors de la deuxième partie de saison dernière. Comme l’explique La Gazzetta dello Sport, c’est même un coup double que Côme va réaliser à Milan, avec également un accord pour le défenseur allemand Malick Thiaw. Coût de l’opération pour les deux joueurs : 40 M€.

Une stratégie bien définie

Ce n’est pas tout, puisque le promu italien, qui a terminé 10e dans l’élite, est en train de finaliser le transfert de Jesus Rodriguez, prometteur ailier espagnol de 19 ans. Pour cela, c’est un chèque de 21 millions d’euros, plus 6 millions de bonus qui a été signé. Côme veut frapper fort et vite, et surtout ne plus se tromper comme l’été dernier. Rappelez-vous ce drôle de mercato avec les arrivées de Sergi Roberto, Raphaël Varane, Pepe Reina ou encore Andrea Belotti, qui ont tous échoué.

C’est au mercato hivernal que le projet avait pris une tournure différente, avec Nico Paz, Maxence Caqueret, Anastásios Douvíkas, Jonathan Ikoné et Assane Diao. De la jeunesse, de la maîtrise technique et une deuxième partie de saison emballante qui a définitivement consacré le coach Cesc Fabregas. C’est là-dessus que Côme veut s’appuyer pour poursuivre sa progression. Et son mercato estival est loin d’être terminé !