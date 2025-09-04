Chelsea : l’infernal déclin de Raheem Sterling

En 2014, Raheem Sterling a remporté le Golden Boy. Un trophée décerné par Tuttosport récompensant le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans évoluant en Europe. Cette année-là, celui qui avait succédé à Paul Pogba, élu en 2013, avait devancé Divock Origi et un certain Marquinhos (PSG). Onze ans plus tard, l’Anglais, désormais âgé de 30 ans, a vécu plusieurs vies. Formé à QPR avant de devenir un grand espoir de Liverpool, il a ensuite rejoint les rangs de Manchester City avant de poser ses valises à Chelsea. La saison dernière, les Blues l’ont envoyé en prêt à Arsenal.

La suite après cette publicité

Avec les Gunners, il a participé à 28 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 1 but et de délivrer 5 passes décisives. Mais son rendement a été insuffisant aux yeux de Mikel Arteta et d’Arsenal, qui n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure avec lui. Il a ainsi été renvoyé à quelques kilomètres de l’Emirates Stadium puisqu’il a retrouvé les Blues de Chelsea. Mais l’idée était qu’il trouve rapidement un point de chute puisque l’entraîneur, Enzo Maresca, ne comptait pas sur lui. Rapidement, quelques écuries se sont penchées sur son cas.

Sterling dicte sa loi

En Angleterre, Fulham, West Ham et Crystal Palace étaient cités comme des candidats à sa venue. Mais les trois écuries, toutes basées dans la capitale anglaise, n’ont pas donné suite. A l’étranger, Naples s’est aussi renseigné à son sujet, notamment après la blessure de Romelu Lukaku. Là encore, ça n’a pas abouti. Il est finalement resté à quai à la fin du mercato d’été 2025. Certains marchés restent encore ouverts quelques jours et Sterling pourrait donc rebondir en Major League Soccer, en Arabie saoudite ou encore en Turquie, où il a été lié un temps à Besiktas. Mais pour le moment, ça ne se bouscule pas pour le footballeur dont la valeur est estimée à 10 M€ par le site spécialisé transfermarkt.

La suite après cette publicité

D’autant que Sterling se montre exigeant puisqu’il ne souhaite pas forcément rejoindre le Moyen-Orient. De plus, l’Evening Standard ajoute qu’il veut rester à Londres avec sa famille et n’est pas forcément pour signer à l’étranger. Ce qui réduit ses options. De retour au centre d’entraînement de Cobham donc, le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 est dans une impasse. Le Times explique que le joueur, payé 347 000 euros par semaine, pourrait être écarté du groupe professionnel et s’entraîner individuellement jusqu’au mercato d’hiver 2026. Sterling, qui vise un départ en janvier prochain et qui croit toujours en ses chances pour le Mondial 2026, est dans une sacrée impasse. Difficile d’imaginer cela il y a onze ans, lorsqu’il a été élu Golden Boy.