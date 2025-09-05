PSG (F) : Grace Geyoro signe un transfert historique aux London City Lionesses

Les London City Lionesses, dont la propriétaire est Michele Kang la présidente d’OL Lyonnes, ont conclu un transfert historique en signant Grace Geyoro pour un montant d’environ 1,6 M€ en provenance du Paris Saint-Germain, établissant ainsi un record mondial pour le foot féminin. La milieu de terrain quitte le club de la capitale française pour s’engager dans le cadre d’un transfert définitif. Née à Kolwezi en République démocratique du Congo le 2 juillet 1997, Grace Geyoro a débarqué très jeune en France et a commencé le football à l’US Orléans avant de rejoindre le centre de formation du PSG à 15 ans. Avec près de 270 matchs disputés et 54 buts inscrits sous les couleurs Rouge et Bleu, elle figure parmi les joueuses les plus emblématiques et les plus expérimentées de l’histoire du club parisien.

Durant son parcours au PSG, Grace Geyoro a largement contribué aux succès du club, remportant notamment le Championnat de France U19 en 2016, le titre de l’Arkema Première Ligue en 2021 et trois Coupes de France en 2018, 2022 et 2024. Elle s’est également distinguée sur la scène européenne, participant à sept demi-finales et deux finales de Ligue des Champions, et a été à plusieurs reprises élue dans l’équipe-type des Trophées UNFP. Avec l’équipe de France, elle compte aujourd’hui 102 sélections et 22 buts, et a participé à deux Coupes du Monde (2019, 2023), deux Championnats d’Europe (2022, 2025) ainsi qu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.