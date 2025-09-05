La mise au point de Roony Bardghji sur son cas au Barça

Annoncé pour rejoindre l’équipe réserve du FC Barcelone dans la presse espagnole, Roony Bardghji a réalisé toute la présaison avec l’équipe première. Il a réussi à démontrer ses qualités lors des différents matchs amicaux, mais il n’a toujours pas été inscrit en Liga pour évoluer avec le Barça. « Il ne sera pas inscrit pour ce match, mais il s’entraîne beaucoup et a une attitude et un état d’esprit fantastiques, ce qui nous aide à améliorer la qualité globale de l’équipe. Ce que je lui dis, ainsi qu’aux autres jeunes, c’est qu’ils font du très bon travail, mais qu’ils doivent jouer », avait déclaré Hansi Flick.

L’ancien joueur de Copenhague s’est exprimé sur sa situation en conférence de presse : « je ne pense pas que j’aurais signé ici si je devais jouer en B. J’ai joué plus de 100 matchs en équipe première, et je n’aurais pas accepté d’aller dans une équipe de jeunes. C’est une invention de votre part. Ce n’est pas vrai. Le vestiaire est comme une famille. Je ne me suis jamais senti comme ça dans les autres clubs où j’ai évolué. Beaucoup ont grandi ensemble et ont joué ensemble dans les catégories inférieures. On n’a pas toujours un groupe d’amis avec qui on est, mais tout le monde s’entend bien. » Le message est passé.