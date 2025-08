L’incroyable déclaration d’amour de Roony Bardghji au Barça

Recruté pour un peu plus de 2 millions d’euros en provenance de Copenhague, Roony Bardghji a rapidement fait sensation au FC Barcelone. Auteur d’un but lors de la victoire du Barça face au Vissel Kobe en amical (1-3), l’attaquant de 19 ans s’est confié aux médias du club après la victoire contre le FC Séoul : « les premiers jours ont été incroyables. L’équipe prend grand soin de moi et je savoure chaque journée ici en tant que joueur du Barça. » Connu pour son attachement au club catalan depuis l’enfance, il confie : « j’ai toujours été un supporter du Barça, donc je me suis toujours entraîné en pensant pouvoir jouer ici un jour. »

La suite après cette publicité

Le jeune suédois se dit parfaitement adapté au style de jeu prôné par Hansi Flick et l’ADN du club catalan : « le style de jeu d’Hansi me convient très bien. Honnêtement, je me sens comme chez moi. » Impressionné par l’engouement populaire autour du club, il avoue être touché par l’accueil des supporters : « où que nous allions, il y a tellement de supporters, tellement de gens. C’est nouveau pour moi, mais en même temps, c’est très agréable de ressentir l’affection de tant de personnes du monde entier. J’espère pouvoir passer toute ma carrière au Barça. » Le joueur devrait malgré tout commencer avec la réserve, mais au vu de ses qualités, il pourrait très vite rejoindre Lamine Yamal dans le groupe pro.