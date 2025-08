Chelsea met la moitié de son équipe en vente !

Un été de plus, Chelsea fait partie des principaux animateurs du mercato estival. Après avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs à la surprise générale puisque les Blues ne faisaient pas forcément partie des favoris, l’écurie londonienne s’active dans tous les sens pour offrir un effectif ultra-compétitif à Enzo Maresca et briller lors du retour en Ligue des Champions cette saison.

La suite après cette publicité

Plus de 200 millions d’euros ont déjà été dépensés cet été, et des joueurs comme João Pedro, étincelant lors de la Coupe du Monde des Clubs, Jamie Gittens, Liam Delap ou Dario Essugo sont ainsi venus garnir les rangs londoniens. Et ce n’est pas terminé puisque Chelsea souhaite encore faire de nombreux coups, à l’image de Xavi Simons (RB Leipzig) et d’Alejandro Garnacho (Manchester United). Le défenseur néerlandais Jorrel Hato devrait aussi devenir nouveau joueur des Blues dans les jours à venir puisqu’un accord a été trouvé avec l’Ajax.

La suite après cette publicité

De bonnes affaires

Souvent raillé pour son effectif colossal, le club de la capitale anglaise va aussi devoir dégraisser. Après avoir scellé quelques départs comme la vente de Noni Madueke à Arsenal ou celle de João Félix à Al-Nassr, Chelsea va vendre à tout va dans les prochaines semaines. Marca précise ainsi que la moitié de l’équipe est à vendre. Renato Veiga, Axel Disasi, Benoit Badiashile ou Carney Chukwuemeka sont ainsi mentionnés, mais pas que.

On retrouve ainsi Lesley Ugochukwu, Alfie Glichrist ou Kiernan Dewsbury-Hall sont également cités comme joueurs mis en vente, et c’est surtout devant qu’il y aura des bonnes affaires à réaliser, avec Lesley Ugochukwu, Alfie Glichrist, Kiernan Dewsbury-Hall et l’ex blaugrana Marc Guiu, Armando Broja, David Fofana, Raheem Sterling, Christopher Nkunku ou Nicolas Jackson qui ont été mis sur le marché. Avis aux intéressés…