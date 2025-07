Chelsea a bouclé une nouvelle recrue à 40 millions d’euros

Au rythme actuel, pas de place au doute : Chelsea devrait bien faire partie une nouvelle fois des clubs les plus dépensiers du mercato. Après avoir déjà lâché depuis le début de l’été au cumulé plus de 243 millions d’euros sur Jamie Gittens (64 M€), João Pedro (63 M€), Liam Delap (35,5 M€), Estêvão (34 M€), Dário Essugo (22 M€), Mamadou Sarr (15 M€) et Kendry Paez (10 M€), le club londonien avait fait de sa priorité un défenseur.

Axel Disasi est sur le départ, Benoît Badiashile a parfois été gêné par des pépins physiques au cours des derniers mois, Wesley Fofana est toujours indisponible, tandis que Renato Veiga devrait plier bagage. Dans cette perspective, la direction des Blues a activé ses antennes un peu partout en Europe, et notamment aux Pays-Bas où le nom de Jorrel Hato a rapidement fait surface. Ce dossier a apparemment connu des avancées significatives.

Plus de 280 millions d’euros de dépenses pour Chelsea cet été

Comme le révèle The Athletic ce mercredi soir, un accord total a été trouvé entre Chelsea et l’Ajax Amsterdam autour d’un transfert à 40 millions d’euros, alors que les Blues avaient déjà trouvé une position commune avec le joueur sur les termes de son contrat. D’après le média, Hato va signer un contrat de 7 ans avec le club londonien, soit jusqu’en juin 2032. Il devrait prendre la direction de l’Angleterre dans les prochaines heures pour boucler son arrivée.

International néerlandais à 6 reprises, il s’était mis en valeur cet été lors de l’Euro Espoirs finalement remporté par l’Angleterre, tombeuse des Pays-Bas en demi-finale. Mais depuis son retour en club, le polyvalent défenseur (il peut jouer indifféremment dans l’axe, comme à gauche) n’avait pas disputé la moindre minute. Il quitte donc l’Ajax avec 111 matchs au compteur.